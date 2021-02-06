Нижегородские власти рассказали о возобновлении действия транспортных карт пенсионеров

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется, ограничения постепенно снимаются. Однако многие запреты всё ещё действуют, тем самым вызывая просьбы со стороны нижегородцев.

Так, работающие граждане старше 65 лет накануне попросили разблокировать им транспортные карты. Ответ на свой вопрос они получили от представителей правительства Нижегородской области в Instagram.

- Разблокировка карт планируется в ближайшее время. Граждане будут заранее проинформированы, - подчеркнули нижегородские власти.

Напомним, что транспортные карты пенсионеров были заблокированы для того, чтобы у граждан 65 лет и старше не было соблазна нарушать режим самоизоляции. Его действие было продлено указом губернатора до 14 февраля 2021 года. В соответствии с этим на время действия ограничений можно было получить больничный.

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