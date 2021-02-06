Ремонт 10 муниципальных квартир проведут на Автозаводе в 2021 году

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет отремонтировано десять муниципальных квартир в 2021 году. На эти цели из городского бюджета выделят сумму в размере свыше 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает администрация города.
Накануне глава Автозавода Александр Нагин посетил с выездной проверкой муниципальную квартиру на улице Пермякова. Ремонт здесь провели качественно, учитывая тот факт, что ранее это жилое помещение находилось в аварийном состоянии.
- Здесь текли трубы, электрики не было, все окна были выбиты. Мы выбросили мусор, выровняли стены, пол и потолок, смонтировали все чистовые материалы, - отметил гендиректор подрядной организации Сергей Башин.
В квартире был проведён капитальный ремонт: заменены окна и двери, установлены счетчики, газовая плита и новая сантехника. Рабочие также обновили напольное покрытие и отремонтировали ванную комнату.
Обновленная квартира на улице Пермякова скоро будет предоставлена гражданам, расселенным из ветхого и аварийного фонда.
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