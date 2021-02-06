В Дзержинске продолжают модернизировать уличное освещение

Реорганизация уличного освещения в Дзержинске продолжается. В первом квартале текущего года 44 новых световых опоры и 46 светильников смонтирую на трёх участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает администрация города.

- Как я и обещал, в первую очередь свет появится рядом с социальными объектами и на участках дорог с большой интенсивностью транспортного и пешеходного потоков, - сообщил глава города Иван Носков.

Кроме того, до конца 2021 года изменения произойдёт и на автодороге «Бабинское кольцо». Там новое световое оборудование установят на участке протяженностью свыше 16 километров.

Всего в 2020 году на девяти участках Дзержинска было установлено около 200 светильников. Они появились около школ №9 и №14, по улице Островского, также на улице Петрищева от дома №3 до пересечения с улицей Гайдара. Обновили освещение и на проспект Ленинского Комсомола от детской стоматологии до улицы Строителей и к парку «Утиное озеро».

На эти цели поступило финансирование из городского бюджета в размере 2 миллионов рублей.

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