Нижегородский фигурист взял «серебро» на Первенстве России

В Красноярске завершилось Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. По итогам состязаний нижегородский спортсмен получил серебряную медаль. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Соревнования длились с 1 по 5 февраля. Сильнейшие юные фигуристы выходили на лёд, чтобы получить право на участие в этапах Кубка России.
В дисциплине «одиночное катание» отличился нижегородец Александр Голубев, занявший второе место. В сумме двух программ он получил от судей 236.58 балла.
Победу в этой программе одержал Евгений Семененко из Санкт-Петербурга с результатом в 247.37 балла. Бронзу выиграл Егор Рухин из Москвы, его показатель 235.71 балла.
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