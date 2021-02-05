За три года в Нижегородской области запустили 3,5 тысячи проектов совместно с госкорпорацией «Росатом»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе заместителем министра экономического развития России Петром Засельским принял участие в конференции проекта «Эффективный регион». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Три года назад Нижегородская область приняла участие в проекте «Эффективный регион», - напомнил Глеб Никитин. – Вместе с госкорпорацией «Росатом» был создан проектный офис. В общей сложности, было запущено 3,5 тысячи проектов. Они касались самых разных направлений – от улучшения работы поликлиник до процессов на промышленных гигантах.

По словам губернатора, этот проект позволил качественнее реализовывать национальный проект «Производительность труда». Благодаря программе «Лидеры производительности» крупные предприятия смогли обучать сотрудников инструментам производительности труда.