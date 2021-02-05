С 8 февраля по 31 июля движение под Чкаловской лестницей будет ограничено

Новая схема движения. Фото: Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода

С 08:00 8 февраля до 22:00 31 июля 2021 года будет перекрыто движение транспорта по Нижне-Волжской набережной на участке дороги под Чкаловской лестницей. Соответствующую информацию предоставил Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода.

Проезд будет запрещён на время работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Лестница от памятника В.П. Чкалову к реке Волге».

Объезд закрытой для движения зоны будет организован по действующей дороге около Чкаловской лестницы.

Чтобы предостеречь автомобилистов на Нижне-Волжской набережной установят временные дорожные знаки и информационные аншлаги. Водителям потребуется быть предельно внимательными и следовать их указаниям.

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