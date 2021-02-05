Маршрутка вылетела с дороги и врезалась в забор на проспекте Ленина. Фото: Леша Ястреб

В Нижнем Новгороде маршрутка вылетела с дороги и врезалась в ограждение днем 5 февраля. Авария произошла в районе автозаправки «Лукойл» на проспекте Ленина около 14 часов, сообщают очевидцы в интернет-сообществе «Нижний Новгород».

ПАЗик ехал с виадука в сторону станции метро Пролетарская – вероятно, автобус разогнался под горку, и водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Были ли в тот момент в салоне маршрутке пассажиры, неизвестно.

«Информация о данном происшествии к нам не поступала», - заявили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сегодняшний день стал настоящим испытанием для нижегородских водителей. Заваленные снегом дороги, многокилометровые пробки, огромное число мелких аварий – все это сопровождало их с самого утра. Вплоть до 10 часов в Нижнем Новгороде наблюдались десятибалльные пробки. По данным госавтоинспекции, за полдня в регионе произошло 36 аварий – это только те, которые зарегистрированы в ГИБДД.