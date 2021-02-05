Второе заседание Клуба губернаторов провёл Глеб Никитин

Участие в заседании приняли 10 глав регионов. Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru
Сегодня, 5 февраля, состоялось второе заседание Клуба губернаторов, реализующих проект «Эффективный регион». Онлайн-встречу провёл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В заседания клуба приняли участие руководители 9 регионов: Нижегородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Курской и Белгородской области, а также Республики Саха (Якутия).
В 2020 году встреча не состоялась из-за эпидемиологической обстановки и распространения коронавируса, этим же было обусловлено решение провести онлайн-конференцию в этом году.
- 2020-й стал настоящим вызовом для управленческой системы в целом. В таких условиях повышение эффективности являлось не просто ключевой, а жизненно необходимой задачей каждого региона, - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, что Клуб губернаторов позволяет обмениваться своими лучшими практиками, реализовывать совместные проекты. В частности, существует пример горизонтального взаимодействия – Ассоциация бережливых вузов, Лига бережливых колледжей, школ.
- Предлагаю двигаться дальше, - поделился генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - Две новых темы, которые мы сейчас продвигаем, – это бережливые инициативы и бережливый туризм.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!