Второе заседание Клуба губернаторов провёл Глеб Никитин

Участие в заседании приняли 10 глав регионов. Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Сегодня, 5 февраля, состоялось второе заседание Клуба губернаторов, реализующих проект «Эффективный регион». Онлайн-встречу провёл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В заседания клуба приняли участие руководители 9 регионов: Нижегородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Курской и Белгородской области, а также Республики Саха (Якутия).

В 2020 году встреча не состоялась из-за эпидемиологической обстановки и распространения коронавируса, этим же было обусловлено решение провести онлайн-конференцию в этом году.

- 2020-й стал настоящим вызовом для управленческой системы в целом. В таких условиях повышение эффективности являлось не просто ключевой, а жизненно необходимой задачей каждого региона, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что Клуб губернаторов позволяет обмениваться своими лучшими практиками, реализовывать совместные проекты. В частности, существует пример горизонтального взаимодействия – Ассоциация бережливых вузов, Лига бережливых колледжей, школ.

- Предлагаю двигаться дальше, - поделился генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - Две новых темы, которые мы сейчас продвигаем, – это бережливые инициативы и бережливый туризм.

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