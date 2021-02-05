Застройщика в Нижнем Новгороде оштрафовали за сдачу квартиры меньшей площади

Застройщика жилого комплекса «Дом на Радио» в Нижнем Новгороде оштрафовали за сдачу квартиры меньшей площади. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ходе приемки квартиры дольщик заметил, что площадь помещений отличается от указанной в договоре. В связи с этим нижегородец обратился с письменной просьбой вернуть разницу денежных средств. Однако застройщик отказал в возврате денег, ссылаясь на то, что перерасчёт суммы производится тогда, когда разница в площади превышает 5%.

После этого на АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» возбудили дело, признав в деятельности фирмы нарушение прав потребителей. По этому факту застройщику был выписан административный штраф.

Отметим, что в Арбитражный суд поступала апелляционная жалоба со стороны застройщика, но ему было отказано в удовлетворении требования.

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