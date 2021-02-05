Аномально-холодная погода ожидается в Нижегородской области 6-11 февраля

С 6 по 11 февраля 2021 года в Нижний Новгород и область вернутся аномальные морозы. Такую информацию сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, среднесуточная температура воздуха будет на 7-15 градусов ниже климатической нормы (обычная для этого периода года температура от -9 до -11 градусов). На предстоящей неделе погода будет снежной, а температура воздуха будет колебаться от -19 до -22 градусов.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе повышается вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - предупредили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В частности, возможно возникновение аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличение техногенных пожаров по причине сильных нагрузок на системы электроснабжения или неисправность электрооборудования.

В морозные дни рекомендовано ограничить пребывание на улице, особенно детям и пожилым людям. Для прогулок следует выбирать комфортную теплую одежду и обувь. При появлении первых признаков обморожения необходимо немедленно обратиться к врачу.

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