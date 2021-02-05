Нижегородская область безвозмездно получила 55 тысяч упаковок препаратов от гриппа, ОРВИ и COVID-19

В регион поступило 55 тысяч упаковок препаратов для лечения и профилактики вирусных заболеваний. Об этом сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В рамках совместного социально-благотворительного проекта компания-производитель безвозмездно предоставила лекарства от гриппа, ОРВИ и COVID-19. Такая поддержка оказалась весьма необходима во время пандемии и сезонного роста заболеваемости.

- Мы искренне благодарны за поддержку. Лекарства получены на безвозмездной основе и будут направлены в медицинские организации для детей и медработников региона, - отметил замгубернатора.

Ранее стало известно, что Минздрав России включил «Арбидол» в клинические рекомендации по лечению и профилактике COVID-19.Это касается и постконтактной профилактики медиков.

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