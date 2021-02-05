За два месяца три сотрудника «Нижегородского водоканала» скончались на работе

За последние два месяца три сотрудника «Нижегородского водоканала» скончались на рабочих местах. В связи с этим на предприятии проверят соблюдение трудового законодательства. Об этом сообщает государственная инспекция труда по региону.

В АО «Нижегородский водоканал» сообщили, что смерть сотрудников не связана с производственным процессом.

Так, один из инцидентов произошёл совсем недавно. В минувший вторник, 2 февраля, 52-летний электромонтер вышел из мастерской и упал. Коллеги вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть рабочего. Сейчас инспекция ожидает заключения судмедэкспертизы и проверяет условия труда нижегородского работника.

Немногим ранее, 14 января, произошёл ещё один несчастный случай. 60-летний слесарь потерял сознание во время обследований транзитной водопроводной линии. Смерть констатировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи.

Также известно о смертельном эпизоде, произошедшем на Ново-Сормовской водопроводной станции 24 декабря 2020 года. 64-летний электромонтер скончался в конце рабочей смены, когда совершал обход и проверял оборудование. Его тело обнаружил сменщик-слесарь, заступивший на работу во вторую смену.

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