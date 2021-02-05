Городки жизнеобеспечения развернут на трассах Нижегородской области

Сегодня, 5 февраля, на нижегородских трассах организуют городки жизнеобеспечения. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий, а точнее, из-за непрекращающегося со вчерашнего вечера мокрого снегопада. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пункт жизнеобеспечения организуют на 452 километре трассы М-7 Волга в Кстовском районе около населённого пункта Ветчак. Кроме того, на 21 километре автодороги Р-159 в Борском районе рядом с деревней Золотово появится мобильный пункт обогрева.
- Ориентировочный срок прибытия необходимой техники на место -11:30, - сообщает ведомство.
Отметим, что обычно такие пункты рассчитаны на оказание помощи водителям и их пассажирам во внештатных ситуациях, возникающих на дорогах.
Точки оснащают электропитанием и зарядками для телефона, в городках также создают условия для отдыха - автомобилистам предлагают горячий чай, в случае необходимости оказывают первую доврачебную помощь.
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