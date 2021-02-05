Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Почти три тысячи заявок на уборку снега оставили нижегородцы на портале «Антиснег»

Больше всего жалоб от жителей Советского района
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Почти три тысячи заявок на уборку снега оставили нижегородцы на портале «Антиснег».

Почти три тысячи заявок на уборку снега оставили нижегородцы на портале «Антиснег».

Фото: Евгения ГУСЕВА

2769 заявок на уборку улиц от снега и наледи оставили нижегородцы на портале «Антиснег». Наибольшее число жалоб пришло от жителей Советского района – от них поступило аж 766 сообщений. На втором месте Нижегородский район – 523 заявки, из Канавинского района поступило 343 обращения.

Снегопад, который начался в Нижнем Новгороде еще вчера вечером, существенно осложнил жизнь как коммунальщикам, так и простым горожанам. Сегодня утром нижегородцы были вынуждены стоять в глухих десятибалльных пробках, а коммунальная техника работает в режиме повышенной готовности.

Так, в эти часы на дорогах Нижнего Новгорода работает 242 единицы техники, которая ликвидирует последствия снегопада и борется с гололедом. В уборке снега заняты как комбинированные машины для уборки улиц, так и отсыпочная техника, которая разбрасывает по дорогам песок и пескосоляную смесь.