Почти три тысячи заявок на уборку снега оставили нижегородцы на портале «Антиснег». Фото: Евгения ГУСЕВА

2769 заявок на уборку улиц от снега и наледи оставили нижегородцы на портале «Антиснег». Наибольшее число жалоб пришло от жителей Советского района – от них поступило аж 766 сообщений. На втором месте Нижегородский район – 523 заявки, из Канавинского района поступило 343 обращения.

Снегопад, который начался в Нижнем Новгороде еще вчера вечером, существенно осложнил жизнь как коммунальщикам, так и простым горожанам. Сегодня утром нижегородцы были вынуждены стоять в глухих десятибалльных пробках, а коммунальная техника работает в режиме повышенной готовности.

Так, в эти часы на дорогах Нижнего Новгорода работает 242 единицы техники, которая ликвидирует последствия снегопада и борется с гололедом. В уборке снега заняты как комбинированные машины для уборки улиц, так и отсыпочная техника, которая разбрасывает по дорогам песок и пескосоляную смесь.