Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

МЧС предупреждает нижегородцев об отложениях мокрого снега

На регион обрушился сильный снегопад
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
МЧС предупреждает нижегородцев об отложениях мокрого снега.

МЧС предупреждает нижегородцев об отложениях мокрого снега.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает о возможности отложения мокрого снега местами по востоку Нижегородской области утром и днем 5 февраля. Слой налипшего снега может достигать 3,5 см и более, говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Виной всему погодные условия: накануне днем была оттепель, а вечером начался сильный снегопад, который продолжается до сих пор. Температура воздуха при этом опустилась до -5 градусов. Выпавший снег замерзает, в результате чего образуется так называемое отложение мокрого снега.

Это может стать причиной увеличения числа аварий на системах ЖКХ, обрыва ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций и кровель зданий. Также прогнозируется рост числа ДТП на дорогах и травматизма среди населения.

Кроме того, возрастает вероятность падения снега и сосулек с крыш, поэтому будьте осторожны на улице и не оставляйте автомобили в опасных зонах.