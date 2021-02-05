МЧС предупреждает нижегородцев об отложениях мокрого снега. Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает о возможности отложения мокрого снега местами по востоку Нижегородской области утром и днем 5 февраля. Слой налипшего снега может достигать 3,5 см и более, говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Виной всему погодные условия: накануне днем была оттепель, а вечером начался сильный снегопад, который продолжается до сих пор. Температура воздуха при этом опустилась до -5 градусов. Выпавший снег замерзает, в результате чего образуется так называемое отложение мокрого снега.

Это может стать причиной увеличения числа аварий на системах ЖКХ, обрыва ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций и кровель зданий. Также прогнозируется рост числа ДТП на дорогах и травматизма среди населения.

Кроме того, возрастает вероятность падения снега и сосулек с крыш, поэтому будьте осторожны на улице и не оставляйте автомобили в опасных зонах.