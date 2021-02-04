Нижегородка рассказала о поисках своего 13-летнего сына

Нижегородка рассказала, как велись поиски ее 13-летнего сына, не вернувшегося домой после школы. Об этом сообщает Newsroom24.

- Мальчик не вернулся домой из школы 3 февраля, - рассказала мама мальчика. – Более того,

он не позвонил мне после окончания занятий. Все это время его телефон был выключен.

По странному стечению обстоятельств, мать ребенка сама является членом поисково-спасательного отряда, поэтому знает все о поисках пропавших людей.

- Как удалось выяснить, его последняя геолокация была зафиксирована прямо возле трассы, - уточнила женщина. – Я сразу обратилась за помощью к волонтерам, а потом и позвонила по каналу связи «112». Поначалу я не хотела звонить, потому что опасалась проблем в ПДН.

К счастью, все закончилось хорошо. Оказалось, что повздорив с одноклассниками и классным руководителем, ребенок пошел из Богородского района пешком в Нижний Новгород к отцу.