Неизвестные убили лося в Варнавинском районе.

В конце января прямо на территории охотничьего хозяйства в Варнавинском районе Нижегородской области была обнаружена шкура лося.

- Шкура лося была совершенно свежей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В шкуру были завернуты внутренности и голова животного.

По оценке местных ветеринаров, голова и внутренности принадлежат самке лося. Ее возраст составляет около четырех лет.

- В ходе осмотра из головы животного была изъята пуля от охотничьего ружья 16 калибра, - рассказал источник. – Сейчас на причастность к совершению этого преступления проверяют местных жителей, владеющих такими ружьями.

Пока уголовное дело по данному факту не возбуждено, так как не удалось установить сумму ущерба. Как только она будет определена, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы писали о курьезном случае, произошедшем с двумя охотниками в Балахнинском районе. Там сын случайно подстрелил отца, перепутав его… с лисой.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказал тогда «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сам пострадавший мужчина доставлен в Балахнинскую ЦРБ с диагнозом огнестрельное ранение с повреждением левого легкого. Оружие у всех участников поездки сейчас изъято. Как выяснилось в ходе проверки, у них было разрешение на оружие и добычу пушных животных.