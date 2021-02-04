Помощь онкобольным нижегородцам в 2021 году расширят

В 2021 года профилактическая медицинская помощь по ОМС в рамках профилактики онкологических заболеваний планируется расширить. Теперь если при осмотре заподозрен рак слизистых оболочек или кожи, то назначается бесплатная консультация врача-дерматовенеролога. Она включает и проведение дерматоскопии. Об этом 4 февраля во всемирный День борьбы против рака сообщает Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

- В 2020 году за счет средств ОМС в круглосуточные стационары были госпитализированы 35 457 онкологических пациентов, а в дневные стационары - 29 972 пациента, - говорится в сообщении. - Увеличилось и финансирование всех видов онкологической помощи. Если в 2019 году стоимость медицинской помощи, оказанной за счет ОМС, составляла 4,1 миллиарда рублей, то в 2020 году она выросла до 5,9 миллиардов рублей.