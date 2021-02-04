Аварийный мост на въезде в Арзамас отремонтируют в 2022 году

Аварийный мост на въезде в Арзамас планируется отремонтировать в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Мосты и путепроводы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Арзамаса.

Уже определен подрядчик, который выполнит проект реконструкции переправы. На разработку проекта направлено 2,7 млн рублей, он будет готов уже в этом году.

Этот мост был построен сорок лет назад, и на сегодняшний день переправа сильно изношена, что не отвечает требованиям безопасности.

«Требуется полная замена полотна, ремонт опор и пролетных строений. Рассчитываем приступить к этой работе уже в следующем году. В ближайшие полгода стоит задача не только спроектировать восстановление объекта, но и определить, как минимизировать неудобство для водителей и пешеходов», - рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.