Первое уголовное дело за нападение на полицейского возбудили по итогам несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде

Первое уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде за нападение на полицейского по итогам несанкционированного митинга 23 января. Фигурантом оказался 18-летний студент первого курса биофака ННГУ им. Лобачевского, пишет телеграм-канал «Нижегородская Гильотина».

Молодого человека задержали еще во время несанкционированной акции как ее участника, однако после допроса он был отпущен под подписку о невыезде. Потом правоохранители «нашли доказательства, что он распускал руки в отношении полицейского».

Следственный комитет возбудил дело по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы до пяти лет. Однако могут быть и более мягкие варианты – штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или арест до 6 месяцев. Какое наказание будет применено к молодому человеку, решит суд.