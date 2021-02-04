Число смертельных аварий в Нижегородской области в 2020 году выросло на 16%

В 2020 году в Нижегородской области на 16% возросло число смертельных аварий на дорогах. Об этом сообщает «В городе N» со ссылкой на врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Владимира Ежова.

- По данным статистики, в прошлом году в авариях на нижегородских дорогах погибли 403 человека, - рассказал Владимир Ежов. – Для сравнения, в 2019 году погибло 347 человек.

Тем не менее, общая статистика по количеству ДТП имеет и положительные тенденции. В частности, число ДТП сократилось на 16%. В общей сложности, на дорогах в 2020 году произошло 4 723 аварии, а в 2019 году – 5 617 аварий.

Напомним, ранее мы писали о приговоре Виктору Пильганову, спровоцировавшему массовую аварию с участием детей на улице Горького. Решением суда он был приговорен к восьми годам в колонии общего режима. По его вину, пострадали девять человек. Мама одной из учениц после аварии скончалась.