Сильный снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 5 февраля

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются сильный снег, метель и гололед. Такая погода сохранится в регионе весь день 5 февраля и в первой половине ночи 6 февраля. Об этом сообщает ЦУКС МЧС по Нижегородской области.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в этот период в регионе ожидается сильный снег, гололед и метель, - говорится в сообщении. – При этом возможно ухудшение видимости до 500 метров. Осложняется это все и сильным порывистым ветром, отдельные порывы которого будут достигать 12-17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с повреждением линий электропередач и нарушениями в работе систем ЖКХ.