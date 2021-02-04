Улицу Циолковского в Нижнем Новгороде перекрыли с 4 февраля

С 4 февраля в Нижнем Новгороде закрыта для движения транспорта улица Циолковского. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

- Ограничения действуют на участке улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Мирошникова и на улице Культуры на участке от дома № 113 до улицы Коперника, - говорится в сообщении. – Изменения в действующую схему организации дорожного движения вносятся в связи с дополнительными работами по строительству развязки на улице Циолковского.

По данным ведомства, изменится и движение общественного транспорта. В частности, на этом участке будут перенесены остановочные павильоны. Также на всем маршруте объезда будет введен запрет на парковку транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что на улице Циолковского начались демонтажные работы. Подрядчик занимается там устройством буронабивных свай и установкой шумозащитного остекления. Также рабочие готовятся к снятию старого асфальта и переустройству инженерных сетей. Кроме того, известно, что параллельно будут вестись работы по устройству фундаментной части опор путепровода.