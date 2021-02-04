В 11 муниципалитетах Нижегородской области не выявили новых случаев коронавируса

В 11 муниципалитетах Нижегородской области за последние сутки не были выявлены новые случаи коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- В настоящее время общее число зараженных в Нижегородской области составляет 86 311 человек, - рассказали в ведомстве. – Из 37 382 человека проживают на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 48 929 – распределены по районам Нижегородской области. В лидерах по числу заболевших остается Дзержинск (6775 человек), Бор ( 4545 человек) и Павловский район (2 439 человек).

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 471 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число зараженных составила 86 311 человек.

К слову, ранее в Нижегородской области был введен целый ряд послаблений коронавирусных ограничений. В частности, было увеличено число посетителей в нижегородских кафе и на спортивных мероприятиях.