471 случай заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области за сутки

За последние сутки в Нижегородской области выявили 471 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число зараженных составила 86 311 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- В настоящее время более 3,3 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них пациентов в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Еще около 3,3 тысяч человек находятся в больницах. 6 человек помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и число выздоровевших. За последние сутки из больниц были выписаны 398 нижегородцев, переболевших коронавирусом. При этом общее число выздоровевших составило 78 480 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижегородской области был введен целый ряд послаблений коронавирусных ограничений. В частности, было увеличено число посетителей в нижегородских кафе и на спортивных мероприятиях.