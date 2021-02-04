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Здоровье

Нижегородские ученые создали мобильное приложение для диагностики рака кожи

Программа мгновенно определит по фото, «опасная» на снимке родинка или нет
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородские ученые создали мобильное приложение для диагностики рака кожи.

Нижегородские ученые создали мобильное приложение для диагностики рака кожи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи-дерматологи из Нижнего Новгорода создали уникальное мобильное приложение для быстрой диагностики меланомы и рака кожи. Умная программа мгновенно определит по загруженным фотографиям риски, связанные с той или иной родинкой.

«Почти три года потребовалось дерматологам ПИМУ на создание программы и обучение нейросети, которая сравнивает загруженную вами фотографию с тысячами снимков всевозможных родинок и выдаёт результат - стоит ли беспокоиться, продолжать активное наблюдение или же срочно обратиться к врачу», - рассказал подробности пресс-секретарь Министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Приложение Prorodinki абсолютно бесплатно и уже доступно для пользователей в AppStore и PlayMarket. Оно не занимает много места в памяти телефона и при этом работать с ним так просто, что разберется даже ребенок: необходимо авторизоваться по номеру телефона, ввести минимальные данные о себе: имя, пол, год рождения, а также указать, на какой части тела находится родинка или подозрительное пятно. После этого необходимо сделать его фотографию и дождаться результата.

Разработчики подчеркивают, что приложение не заменяет визита к врачу, а лишь дает оценку риска развития у человека наиболее распространенных форм рака кожи. По статистике в 90% случаев выявленная на ранней стадии меланома полностью излечима.

Красота и здоровье