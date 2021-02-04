Прокуратура начала проверку после гибели школьницы, упавшей с 9 этажа в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели 14-летней девочки, упавшей с 9 этажа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой области в связи с гибелью 14-летней девочки организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в прокуратуре.

Трагедия произошла днем 3 февраля в Канавинском районе. Там около одного из домов по улице Октябрьской Революции было найдено бездыханное тело 14-летней школьницы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

За последние два с половиной месяца в Нижнем Новгороде это третий погибший подросток: так, неделю назад с Канавинского моста упал 17-летний юноша, а в декабре прошлого года около дома по улице Германа Лопатина был найден погибшим 11-летний мальчик.