Памятник Дмитрию Донскому установят в нижегородском кремле в 2021 году. Фото: Центр800

Памятник князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии планируется установить в нижегородском кремле в 2021 году. Инициатива его создания принадлежит Нижегородской епархии, которая предлагает разместить его рядом с церковью Николая Чудотворца при военном манеже. В будущем здесь также может появиться сквер для венчаний, сообщает «Центр 800».

По задумке инициаторов монумент должен стать для нижегородцев символом крепкого семейного союза. Здесь, словно под присмотром у благочестивых супругов, пары смогут венчаться.

Авторы разработали три эскизных варианта будущей скульптуры: нижегородцы могут проголосовать за один из них в на сайте «Нижний800». Голосование продлится до 16 февраля.

Жившие в ХIV веке Дмитрий Донской и Ефросиния Московская стали примером супружеской верности и согласия. У них было двенадцать детей, и они дали начало династии московских князей. С 2015 года днем памяти этих святых является 1 июня.