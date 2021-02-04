Тело 14-летней школьницы найдено под окнами девятиэтажки в Канавинском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело 14-летней девочки обнаружили под окнами девятиэтажки в Нижнем Новгороде 3 февраля. Трагедия произошла около одного из домов по улице Октябрьской Революции в Канавинском районе.

«Обстоятельства гибели подростка выясняются», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Ровно за неделю до этого Нижний Новгород потрясла другая трагедия: 27 января с Канавинского моста упал 17-летний подросток. Тело ушло под лед, поэтому спасателям пришлось доставать его уже из реки. Следователи также выясняют, что стало причиной гибели подростка. Знакомые юноши вспоминают о нем как о добром светлом человеке.

Еще один нижегородский школьник погиб при странных обстоятельствах в декабре 2020 года. Тело 11-летнего мальчика нашли около дома по улице Германа Лопатина.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.