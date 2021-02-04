ХК «Торпедо» вышел в плей-офф 13 сезона КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» вышел в плей-офф тринадцатого сезона КХЛ. Команда обеспечила себе попадание в решающую стадию турнира за месяц до его начала, сообщает пресс-служба клуба.

Решающим матчем стала встреча с подольским «Витязем» 3 февраля, когда нижегородцы одержали волевую победу со счетом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1). Сейчас бело-синие занимают пятое место в Восточной конференции, имея в копилке 63 очка по прошествии 54 игр. Таким образом, «Торпедо» в восьмой раз примет участие в сражениях за главный трофей турнира, которые начнутся в начале марта.

«Сейчас команда обеспечила себе место в плей-офф, но мы не считаем задачу на сезон выполненной и не думаем, что сам факт выхода в плей-офф – это наша задача. Мы хотим побеждать в каждом матче. Не важно, кто будет нашим соперником в плей-офф, ведь в плей-офф слабых соперников не бывает в принципе. Наша задача – успешно провести оставшиеся матчи регулярного Чемпионата и занять как можно более высокое место», - прокомментировал главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.