Ледовый дворец в Нижнем Новгороде построят с помощью концессии

Ледовый дворец в Нижнем Новгороде планируется построить с помощью концессии. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта в ответ на вопросы подписчиков.

- Про новую ледовую арену не забыли случайно? – поинтересовался kiryxamalyshev

- По строительству Ледового дворца сообщаем, что в настоящее время правительством Нижегородской области прорабатывается вопрос по поиску концессионера на строительство и эксплуатацию объекта, - сообщили в ведомстве. - Вопрос сроков строительства будет рассмотрен после заключения концессионного соглашения.

Напомним, ранее на общественных слушаниях активно обсуждался внешний вид объекта. В частности, были представлены новые изменения в проект дворца – с двух этажей он должен был увеличиться до пяти.