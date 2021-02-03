Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной Надежды Белик

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Надежды Белик, которая в течение 50 лет возглавляла Дворец детского творчества имени Чкалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Тысячи нижегородцев нескольких поколений получили путевку в жизнь именно во Дворце детского творчества имени Чкалова. Память о Надежде Николаевне Белик обязательно войдет в современную летопись Нижнего Новгорода. Мы сделаем все возможное, чтобы учреждение, которое она возглавляла, развивалось и обновлялось», - пообещал Глеб Никитин.

Свои соболезнования родным, близким и ученикам Надежды Николаевны выразили также мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.

«Неординарная личность, талантливый человек, профессионал, она всю жизнь посвятила работе с детьми Уверен, никогда не погаснет свет, который она несла людям, пробуждая в них самые лучшие качества», - сказал Евгений Люлин.

Заслуженный работник культуры, Почетный гражданин Нижегородской области Надежда Белик ушла из жизни 3 февраля на 91-м году жизни.