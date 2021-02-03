Никитин запросил средства из резервного фонда на расселение жителей дома на Краснодонцев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился в правительство России с просьбой выделить в 2021 году средства из резервного фонда на расселение жителей на Краснодонцев, поврежденного взрывом. Об этом «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» сообщили в региональном министерстве строительства.

- Сейчас прорабатывается два варианта решения этой проблемы, - поделились в минстрое. – Во-первых, собственникам может быть выплачена компенсация. Ее размер будет определен независимым оценщиком. Во-вторых, для жителей может быть построен новый дом на имеющихся в этом районе свободных земельных участках.

Окончательное решение по этому вопросу планируется принять в зависимости от ответа российского правительства. После проработки этих вариантов будут утверждены «дорожные карты» с указанием сроков, контрольных показателей и доступных ресурсов.