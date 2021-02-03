Реставрацию бывшего завода Колчина-Курбатова завершат в 2021 году

Реставрацию бывшего судостроительного завода Колчина-Курбатова планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на собственника зданий.

- В настоящее время уже проведена реставрация одного из зданий, имеющего статус ОКН, - говорится в сообщении. – Речь идет о «Комплексе механического завода Курбатова. Служебное здание». Он расположен в доме № 9 литера А3 на улице Красная Слобода.

Также в настоящее время проведены ремонтные работы на фасадах зданий завода со стороны Казанского съезда. К концу февраля планируется начать реставрацию здания по адресу улица Красная Слобода, 9. Собственник рассчитывает завершить реставрацию внешнего облика объектов в 2021 году. В общей сложности, на реставрацию всех объектов, расположенных на земельном участке, составляет около 50 миллионов рублей.