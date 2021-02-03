11 маршрутов из аэропорта Нижнего Новгорода будут субсидировать в 2021 году

В 2021 году планируется субсидировать 11 межрегиональных маршрутов из аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде. По восьми из них полеты уже начались. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

- В 2021 году субсидии будут выделены на рейсы в Самару, Саратов, Новый Уренгой, Волгоград, Пермь, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Астрахань, Геленджик, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

По данным аэропорта «Стригино», свыше 80 тысяч пассажиров в 2020 году воспользовались субсидируемыми полетами. В прошлом году они выполнялись по 11 маршрутам. Перелеты софинансировались правительством Нижегородской области.

Напомним, ранее мы писали, что с 8 февраля возобновятся международные рейсы из аэропорта «Стригино». Полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.