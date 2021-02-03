Скончалась директор дворца детского творчества им. Чкалова Надежда Белик. Фото: сайт ДДТ им. Чкалова

В Нижнем Новгороде на 91 году жизни скончалась директор дворца детского творчества имени В. П. Чкалова Надежда Белик. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

«Сегодня утром не стало Надежды Николаевны Белик – удивительной, талантливой, сильной женщины. Всю жизнь работая с молодёжью, она всегда оставалась молода душой. Глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Надежды Николаевны. Это большая потеря для нашего города», - написал градоначальник.

Более 50 лет Надежда Белик посвятила Дворцу детского творчества им. Чкалова: была его директором и руководителем городской научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи.

«Надежда Николаевна Белик, прежде всего, была человеком высокого профессионализма, преданности жизненному выбору и готовности к совершенствованию воспитания и образования детей на основе созидания. Она была человеком высоких гражданских и патриотических качеств, нравственной щедрости, доброго, трепетного сердца. Ее неординарный ум, тонкий психологизм, стремление к постоянному обновлению и совершенствованию научных и методических идей в воспитании и образовании способствовали созданию одного из сильнейших, талантливейших педагогических коллективов среди учреждений дополнительного образования России», - тепло вспоминают о ней коллеги.

Прощание с Надеждой Николаевной Белик состоится 5 февраля 2021 года в ритуальном зале Бугровского кладбища с 13.00 до 14.00. Ее похоронят на федяковском кладбище на Аллее Героев.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким Надежды Белик.