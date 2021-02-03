В 15 районах Нижегородской области не выявили новых случаев коронавируса

За последние сутки в 15 районах Нижегородской области не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 85 840 человек, - рассказали в ведомстве. – Из них 37 206 человек проживают в самом Нижнем Новгороде, остальные 48 634 человека распределены по районам Нижегородской области. Лидерами по количеству заболевших по-прежнему остаются Дзержинск (6 752 человека), Бор (4 538 человек) и Павловский район (2431 человек).

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки в регионе было выявлено 477 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число переболевших сейчас составляет 78 082 человека.

К слову, ранее в Нижегородской области был сделан целый ряд существенных послаблений коронавирусных ограничений. В частности, было увеличено число посетителей в кафе и спортивных комплексах.