Аварийные фонарные столбы демонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году

В 2021 году в Нижнем Новгороде планируется демонтировать аварийные фонарные столбы. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Мы провели соответствующую инвентаризацию световых опор, - рассказал глава города. – Как оказалось, во всей районах есть старые покосившиеся столбы. Раньше они были опорами освещения, а сейчас портят вид города. Некоторые из них даже представляют опасность.

По словам Юрия Шалабаева, он поручил главам районов полный список таких опор. Те из них, которые используются, но находятся в неудовлетворительном состоянии, будут в этом году заменены на новые. Могут внести свою лепту и нижегородцы.

- Если у вас рядом с домом или на улице есть старая, покосившаяся опора, которая давно не используется – сообщите адрес в районную администрацию, - призвал Юрий Шалабаев.