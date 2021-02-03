477 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 477 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе выросло до 85 840 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

- Около 3,3 тысячи из числа всех заболевших проходят лечение амбулаторно, так как болезнь протекает у них в легкой форме или амбулаторно, - говорится в сообщении. – В больницах на сегодняшний день остаются свыше 3,4 тысяч человек. Еще шесть нижегородцев помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и число выздоровевших. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов был выписан 491 нижегородец. Общее число переболевших сейчас составляет 78 082 человека.

Напомним, ранее мы писали, что в последнее время в Нижегородской области был сделан целый ряд существенных послаблений коронавирусных ограничений. В частности, было увеличено число посетителей в кафе и спортивных комплексах. Также была разрешена работа бань.