Следователи начали проверку в связи с гибелью ребенка на пруду в Нижегородской области

Нижегородские следователи начали проверку в связи с трагедией в селе Большое Мокрое Кстовского района Нижегородской области. Там накануне трое первоклашек вышли на тонкий лед и провалились. В результате трагедии один ребенок погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По предварительным данным, 2 февраля в 16:30 дети вышли гулять по селу. Дойдя до дамбы, они провалились под лед, - говорится в сообщении ведомства. - Один из мальчиков смог самостоятельно выбраться из промоины, еще одному ребенку помог мужчина, находящийся в непосредственной близости от места происшествия. К сожалению, один мальчик утонул. Его тело достали прибывшие на место спасатели.

В связи с этим происшествием была назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже удалось установить, что все три ребенка являлись жителями села Большое Мокрое. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.