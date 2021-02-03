Тепло, свет и горячую воду частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, в трёх районах Нижнего Новгорода частично не будет электричества, отопления и горячей воды. Приостановка в оказании коммунальных услуг связана с проведением плановых работ на системах ЖКХ для повышения уровня их надёжности. Информация об этом размещена на официальном сайте нижегородского Управления ГОЧС.

Таким образом, жители трёх домов в Советском районе Нижнего Новгорода останутся без электричества с 09:00 до 16:00 ровно. Это жители дома № 42/15 по улице Генкиной и домов № 6, 4/45 по улице Ванеева.

У жителей домов № 24, 26 по улице Чаадаева в Московском районе города с 10:00 отключат горячую воду. Подача воды возобновится в 12:00 ровно.

Отключение отопления у жителей дома № 9 на улице Яблоневой в Нижегородском районе тоже будет совсем кратковременным. Тепло отключат в 14:00, а возобновят подачу в 16:00 ровно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!