В Дзержинске медсестра психдиспансера умерла на рабочем месте. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Дзержинске медсестра психдиспансера умерла прямо на рабочем месте. По данному факту начата проверка, сообщает Государственная инспекция по труду в Нижегородской области.

«26 января 49-летняя медсестра Дзержинского психоневрологического диспансера была обнаружена на рабочем месте без признаков жизни», - рассказали подробности в ведомстве.

Сейчас ГИТ проводит расследование данного несчастного случая. Предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области никаких подробностей пока не сообщают.

«Сейчас идет проверка от инспекции по труду, после этого можно будет делать выводы», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в региональном минздраве.