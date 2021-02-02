В Дзержинске медсестра психдиспансера умерла на рабочем месте.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Дзержинске медсестра психдиспансера умерла прямо на рабочем месте. По данному факту начата проверка, сообщает Государственная инспекция по труду в Нижегородской области.
«26 января 49-летняя медсестра Дзержинского психоневрологического диспансера была обнаружена на рабочем месте без признаков жизни», - рассказали подробности в ведомстве.
Сейчас ГИТ проводит расследование данного несчастного случая. Предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.
В Министерстве здравоохранения Нижегородской области никаких подробностей пока не сообщают.
«Сейчас идет проверка от инспекции по труду, после этого можно будет делать выводы», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в региональном минздраве.