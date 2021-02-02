Пассажиры самолета Нижний Новгород – Ростов, совершившего экстренную посадку, добрались до Ростова

Пассажиры самолета Нижний Новгород – Ростов, совершившего этим утром экстренную посадку в аэропорту вылета, все-таки добрались до Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Платов».

- Примерно в 12:30 началась посадка пассажиров на резервный борт в аэропорту «Стригино», - рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта. – В 13:20 самолет вылетел в Ростов-на-Дону.

Напомним, нынешнее утро в Нижнем Новгороде началось с происшествия в аэропорту. Там самолет Нижний Новгород – Ростов, вылетевший в 6:30 утра 2 февраля, подал сигнал ЧС. Как выяснилось позднее, причиной стал отказ правого двигателя. Из-за технических неполадок самолет решено было вернуть обратно в Нижний Новгород. На его борту находились 96 пассажиров и пять членов экипажа.