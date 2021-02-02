Парк «Швейцария» получил «зеленую гарантию» о безопасности деревьев

ВООП гарантирует: ни одно дерево в парке «Швейцария» не погибнет безвозвратно. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Вручение «зеленой гарантии» о безопасности деревьев в парке «Швейцария» состоялось в Нижнем Новгороде. ВООП взяло на себя обязательства организовать компенсационную высадку длинномерных зеленых насаждений после завершения благоустройства территории парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На самом деле мы пошли на беспрецедентный шаг: никогда раньше подобных гарантий не давали. Это наш вклад в празднование 800-летия Нижнего Новгорода, - отметил и.о. председателя ВООП Элмурод Расулмухамедов. - Считаем, что в дальнейшем все работы по благоустройству должны сопровождаться такими гарантиями.

В настоящее время в парке «Швейцария» важно не только сохранить уже существующие деревья, но и преумножить количество зеленых насаждений. Известно, что подрядчик намерен дополнительно высадить на территории парка свыше 1,5 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников.

- Мы внимательно следим за тем, как соблюдаются природоохранные требования, проводятся мероприятия для защиты деревьев, кустарников и газонов. В связи с этим мы высоко оцениваем инициативу ВООП, - поделился директор комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода Алексей Глазов.

Вручение гарантии и организации экологических инициатив также было обсуждено ранее с главой города Юрием Шалабаевым.

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