В Нижегородском районе ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов

С 1 по 7 февраля в Нижегородском районе Нижнего Новгорода введен режим повышенной готовности. Это связано с получением прогноза о возможном ухудшении погодных условий. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.
Режим повышенной готовности вводится для того, чтобы обеспечить надлежащее состояние улично-дорожной сети. Своевременная уборка снега с дорог позволит избежать заторов и наладить бесперебойную работу общественного транспорта.
Главе Нижегородского района Илье Лагутину поручено при необходимости организовать круглосуточную работу по уборке улиц и дорог от снега.
В постановлении также указано, что необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды, чтобы предупредить или ликвидировать возникновение ЧС.
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