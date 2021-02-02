Около 200 млн рублей направят на газификацию Нижегородской области

Пять крупных проектов газоснабжения начнут реализовывать в населенных пунктах Нижегородской области в 2021 году. Работы будут проводить по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Газификация домов, особенно в сельской местности, повышает уровень качества жизни населения, - отметил глава региона.

Кроме того, перевод предприятий на газовое топливо позволяет оптимизировать материальные ресурсы и улучшить условия труда.

Три объекта газификации планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. В частности, газоснабжение появится в деревнях Дубровка, Абрамово и селе Сарга Краснооктябрьского района; деревне Кубаево Богородского района; селе Ильино-Заборское и деревне Доенкино городского округа Семеновский.

В 2022 году завершится реализация проектов по газификации в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района; деревнях Алстеево, Чижково, Куликово Богородского района.

На финансирование этих работ будет направлено примерно 200 миллионов рублей.

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