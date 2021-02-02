В 27 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 27 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 85 363 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 36 998 зараженных, а остальные 48 365 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 744 человека) и на Бору (4 534 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (75 человек) и Перевозском районе (84 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 9 347
Ленинский – 6 059
Советский – 5 183
Канавинский – 3 845
Сормовский – 3 546
Московский – 3 440
Приокский – 2 813
Нижегородский – 2 765
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