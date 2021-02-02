Нижегородские школьники приняли участие в проекте «Экозабота»

Батарейки, собранные школьниками из 30 городов России, в том числе и из Нижнего Новгорода, доставили на переработку. По проекту «Экозабота» ребята собрали 425 100 батареек, весом 10,6 тонны. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В минувший понедельник, 1 февраля, первая партия батареек поступила на завод по переработке зарядных устройств, расположенный в Челябинске.

Все школы, в которых реализуется проект, не только обеспечены специальными контейнерами для сбора батареек, но и имеют соглашение с переработчиком. Он бесплатно забирает наполненные контейнеры на утилизацию.

- Уверена, что проект получит дальнейшее развитие и все больше школьников будут не только правильно утилизировать батарейки, но и перейдут на элементы многоразового использования, те же аккумуляторы, зарядные устройства, - поделилась Светлана Васильева, председатель регионального отделения Российского экологического общества.

Напомним, что в российских школах проект «Экозабота» стартовал в июне 2020 года и стал стратегической платформой нацпроекта «Экология». Проект направлен на повышение экологической грамотности у подрастающего поколения, а также формированию эко-привычек.

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