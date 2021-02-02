Ещё 459 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 2 февраля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 85 363 человека. За последние сутки было выявлено 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 489 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 77 591 житель региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 165 263 человека. Средний показатель тестирования составил 219,8 теста на 100 тысяч населения.

- Около 3,3 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, - сообщает ведомство. - Порядка 3,5 тысяч человек лечатся в больницах, 6 - в обсерваторах.

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