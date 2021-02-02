Восьмибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 2 февраля

Утро 2 февраля снова началось в Нижнем Новгороде с огромных восьмибалльных пробок. Сложнее всего обстояли дела на нижегородских мостах. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.пробки». По данным портала, причиной заторов стали многочисленные ДТП.

Самые большие проблемы возникли у автомобилистов на мостах: полностью встал Мызинский мост, возникли заторы на Канавинском и метромосту. В верхней части города традиционно сложная ситуация на проспекте Гагарина, на улице Ванеева и на площади Лядова. В нижней части города заторы возникли на Московском шоссе и на проспекте Ленина.

Напомним, накануне из-за снежных заносов и обледенелых дорог обстановка на дорогах тоже была сложной. Тогда виной всему были сложные погодные условия, которые не перестают испытывать нижегородцев на прочность. Всю прошлую неделю стояла оттепель с аномально теплой погодой, больше подходящей для марта, чем для разгара зимы. А утром 1 февраля термометры показывали -4 градуса. Не удивительно, что дороги покрылись добротной ледяной глазурью. Как следствие – большое число аварий на дорогах.